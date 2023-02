Sepiange,non ride. Per Milan e, ci sono stati tempi migliori. Reduce dal successo contro il Torino, in vista degli ottavi didella prossima settimana, il Diavolo affronterà gli Spurs di. Che non se la passano benissimo…Momenti allo specchio, o quasi. Ilprova a rialzarsi con il gol die strappa i tre punti del rilancio contro il Torino dopo un gennaio horror. Dall’altra parte, dopo due sconfitte nelle ultime quattro gare di campionato, ilcade in maniera fragorosa anche nell’ultimo turno dicon il Leicester: al, contro le Foxes, arriva un 4-1 senza appelli che pernon è l’unica brutta notizia di giornata.Al 60’ della sfida contro il Leicester (già sotto per 3-1),è stato costretto a sostituire, perno del centrocampo degli Spurs, a causa di un infortunio al ginocchio rimediato dopo un brutto contrasto.Una grana che si aggiunge allo stop, arrivato solo pochi giorni fa, di: il portiere titolare dei londinesi starà fuori almeno per un mese perché dovrà sottoporsi a un intervento al ginocchio. Salterà entrambe le sfide europee contro il Diavolo (il ritorno è previsto l’8 marzo). Al suo posto ci sarà il vice, 34 anni, con sole 4 presenze all’attivo in stagione. Vista la situazione simile in casa Milan, alle prese con il lungo stop di, darà vita a un’inedita sfida tra secondi con Tatarusanu.