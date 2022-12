Aster Vranckx parla a Milan Tv dopo la sconfitta in amichevole contro l'Arsenal: "Sono contento di aver giocato e di aver messo minuti nelle gambe, è stato un grande onore. Ora devo solo concentrarmi per giocare di più e vincere partite come queste perché credo che meritavamo di più oggi. Dobbiamo solo concentrarci sulla prossima partita".