Un miliardo di euro, o quasi, per rispondere ai dubbi. Come riporta La Gazzetta dello Sport, fin qui, Yonghong Li ha investito parecchi soldi nel Milan. Ai 740 milioni necessari all’acquisto del club, il presidente rossonero ha aggiunto altri 90 milioni a copertura delle perdite della precedente stagione. Inoltre, Mister Li si è impegnato per due tranche da 60 milioni di aumento di capitale. Un totale di 950 milioni di euro spesi in poco più di un anno.