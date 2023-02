Maldini è un grande estimatore di Zaniolo, forse il più grande in Italia. Nell’attaccante ligure, il direttore dell’area tecnica del Milan vede del potenziale da campione, se sviluppato in una certa maniera. Ed è convinto che l’aria di Milanello possa favorire un processo che si è arrestato negli ultimi mesi. Nel mercato di gennaio, iPrima di partire per la Turchia, Maldini ha scambiato qualche messaggio con Zaniolo ringraziandolo per aver atteso il Milan (rifiutando il Bournemouth) fino all’ultimo giorno di mercato. I due si sono dati appuntamento a giugno quando il club rossonero valuterà. Molto dipenderà dalle prestazioni di Nicolò che sogna ancora di vestire il rossonero e dimostrare che tanta stima è assolutamente meritata.