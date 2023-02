Il miglior Rabiot di sempre nella stagione più difficile. È questo il paradosso della Juventus che proprio nel suo ultimo anni di contratto di sta godendo una versione deluxe del francese: contro la Fiorentina ha segnato il suo quarto gol in campionato, sesto totale contando anche i due realizzati in Champions League.. Senza dimenticare che ha eguagliato il record personale, quello dell’annata 2015-16, con la maglia del Paris Saint-Germain.- La Juve non ha alzato bandiera bianca, vuole giocarsi le residue speranze di arrivare al rinnovo. Chiaramente non sono molte, considerando che le vicende giudiziarie e i margini limitati dal punto di vista economico.. Rabiot non ha fretta e vuole rimandare la sua scelta a fine stagione. La Premier League sembra essere la destinazione più probabile, con Arsenal e Newcastle che hanno già sondato il terreno.