Milan, Zirkzee obiettivo primario

Daniele Longo

29 minuti fa

Il Milan ha individuato in Joshua Zirkzee l’obiettivo sul mercato più importante in vista della prossima stagione. La trattativa con l’agente dell’olandese è in una fase piuttosto avanzata, passaggio fondamentale per poi procedere al pagamento della clausola rescissoria. Il valore di quest’ultima ammonta a 40 milioni di euro ed è valida per tutti e non solo per il Bayern Monaco.