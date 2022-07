Il rinnovo per un'altra stagione di Zlatan Ibrahimovic e i nuovi contatti col Bruges per Charles de Ketelaere hanno inaugurato una settimana che per ilpuò rivelarsi particolarmente importante. Ad un mese circa dall'inizio vero e proprio della stagione - i rossoneri apriranno la Serie A da campioni in carica il prossimo 13 agosto, contro l'Udinese -nell'organico a disposizione di Stefano Pioli. Caselle nelle quali troverebbero spazio pure un difensore centrale di riserva (Tanganga è il primo nome della lista), un centrocampista centrale e- Il fantasista classe '93 del Chelseache, dopo l'arrivo dal Manchester City di Sterling, confida nell'arrivo di un altro calciatore per completare il suo tridente offensivo. Ziyech sta regolarmente partecipando alla tournéè statunitense dei Blues, ma a sua volta ha iniziato a ragionare circa la possibilità di cambiare aria e rilanciare altrove la sua carriera e, che in una recente intervista per DAZN si è espresso piuttosto chiaramente: "Abbiamo parlato del suo possibile arrivo. Sarei felice per lui ma allo stesso tempo saremmo rivali e non possiamo essere amici come prima". Il feeling tra le parti dunque esiste ed è reciproco, ma- Sotto contratto fino a giugno 2025,un'idea della quale Maldini e Massara hanno preso nota, ma l'orientamento del club rossonero è di portare avanti questo dossier con pazienza e sottotraccia, in quanto le priorità nell'agenda di mercato oggi conducono ad altre piste e ad altri ruoli scoperti. Per Ziyech, che sull'esempio di Lukaku ha abbandonato il suo storico agente e ha deciso di farsi rappresentare come il belga dalla Roc Nation (società che ha da tempo una partnership col Milan),per chiudere un affare che dal punto di vista tecnico innalzerebbero ulteriormente il livello sulla trequarti della squadra di Pioli.