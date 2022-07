Sarà una settimana importante, forse decisiva per il Milan sul mercato. L’antipasto é stato Zlatan Ibrahimovic, poi toccherà al piatto forte che risponde al nome di Charles De Ketelaere. Ma attenzione anche alle possibili novità sul tanto atteso rinforzo a centrocampo: Renato Sanches resta l’obiettivo principale anche se- Georginio Wijnaldum non rientra nei piani del Psg ed è stato messo sul mercato. Ecco perché gli agenti dell’esperto centrocampista olandese stanno scandagliando il mercato internazionale alla ricerca della migliore soluzione. Particolare attenzione è stata rivolta al campionato italiano tanto che. L’ostacolo principale sarebbe l’ingaggio da 9 milioni e in questo senso servirebbe una mano importante (quasi del 50%) da parte del Psg per un eventuale prestito con diritto di riscatto.