L’arbitro Francois Letixier concede il calcio di rigore per l’intervento di Larsson su Rudiger, in Chelsea-Malmoe, del tutto simile a quello di Taremi su Bennacer a Porto., come il fatto cheNoi però siamo il Milan .. dopo una prestazione così insufficiente. Perfino sorprendente dopo le ultime partite che hanno visto in campo una squadra molto più tonica"Vade retro” questa mentalità che nulla a che fare con la storia, con l’orgoglio, con le ambizioni da sempre internazionali del Milan.Molti ricordano, nel buio degli anni scorsi,“Bene così aumentano le possibilità in campionato!”. Meglio non guardare gli almanacchi , che tristemente hanno raccontato diNon resta intanto che voltare pagina, con unai. Innanzitutto. A guardare i prossimi impegni, il cammino rossonero sarà certo tortuoso.A partire da quello diQuello delle 13 squadre non candidate alla vittoria finale, a conferma di un andamento regolare della sua stagione.Purtroppo ormai da un undici mesi, match contro il Napoli del 23 novembre a parte, il tecnico parmigiano non ha la rosa l’intera rosa a disposizione.In fondo, è l’unico grande rammarico della scorsa stagione, mentre la rosa di questa appare più completa e forte. Solo grazie a un buon gruppo, in qualità e quantità, il rendimento in campionato è stato molto positivo.Veniamo alle questioni da scrivania .Dopo i recenti mancati rinnovi, figli anche della assoluta mancanza volontà di quei giocatori di continuare la loro avventura rossonera,dopo quello di Saelemaekers Fatti, non parole.Grazie anche a Ragazzi che amano i loro tifosi, che credono al progetto , che vogliono migliorare, che vogliono vincere in maglia rossonera. Senza questi sentimenti ,meglio che siano andati o che vadano via!