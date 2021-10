Le indiscrezioni dei giorni scorsi sono state confermate dallo spagnolo Marca. Se fosse così, sarebbe una grande occasione persa dai giurati del premio francese. Hanno eletto un grande giocatore, un formidabile bomber, ma mi è sembratoSì, perché l’attaccante polacco, nel 2021, ha vinto solo il campionato tedesco, con una squadra, il Bayern Monaco, che non ha quasi mai rivali in Bundesliga.Dal 2014 vincono infatti solo i bavaresi. Fuori in Champions League, deludente lui e la sua Polonia agli Europei.Il difensore danese non ha fermato gli attaccanti avversari, non ha toccato una palla in rete.di un suo compagno di squadra, di Christian Eriksen- Il momento più emozionante, e nello stesso tempo agghiacciante, di questo anno calcistico.Quando tutto il mondo davanti alla tv ha trattenuto il fiato, mentre, con freddezza e lucidità, Simon era chino sul suo amico Cristian. Per poi andare a parlare con Sabrina, la moglie, e tranquillizzarla con le parole giuste, abbracciandola.I giurati sono stati banali e appiattiti sul pallone che rotola, invece che premiare un uomo speciale. Peccato, ripeto,,peccato.Veniamo al calcio giocato,Stefano. Non avere perso punti senza due titolari del loro livello è stata una grande impresa, fortemente voluta, cercata e ottenuta dai rossoneri.Chi giocherà davanti, al centro dell’attacco, nel match dell’Olimpico? Chi invece mercoledì in Coppa? Personalmente,, dove i rossoneri punteranno sulle ripartenze rapide, sul movimento delle punte, sulle verticalizzazioni improvvise.La sua presenza, in una area certamente affollata, sarebbe fondamentale , comeIbra, inoltre, potrebbe finalmente entrareRecord che appartiene a Willy Olsen, che ha segnato nel 1960, a 39 anni e 218 giorni. Sarebbe magnifico applaudire il suo gol e la vittoria del Milan. Sarebbe emozionante applaudire una rete storica del Fuoriclasse svedese. Alla sfida contro i portoghesi però mancano ancora tanti giorni. Testa e concentrazione prima sulla partita di domenica sera. Dura, complicata e avvincente, ma certamente bellissima!