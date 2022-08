Vittoria importante per il Milan, contro un avversario tosto che lo scorso anno aveva fermato i rossoneri sullo 0-0.con gol e assist e una prestazione finalmente all'altezza dopo le prime due deludenti.e ha fatto capire a tutti quanto può far la differenza quest'anno, ancora di più rispetto allo scorso. Davvero dominante.Ha impressionato all'esordio dal primo minuto il. Su tutte lo strappo che ha portato all'assist a Leao e la palla consegnata a Kalulu davanti al portiere. La sensazione è che il belga farà divertire e non poco i tifosi milanisti.Lì Messias sta deludendo, tant'è che forse sarebbe giusto far giocare Saelemaekers al suo posto. Il belga dà vivacità, fa un lavoro tra le linee che il brasiliano non garantisce, oltre a portare equilibrio tanto prezioso in una squadra.alto più di un metro e 90, bravo sulle palle alte, forte fisicamente e con piedi educati in grado di impostare. Sui social si scatenano già commenti negativi dovuti al fatto che ieri lo Schalke con lui in campo ha perso e anche male. Direi che da questo punto di vista sarebbe il caso di fidarsi delle 3M (Maldini, Massara e Moncada) che hanno dimostrato di saperne qualcosa in più di noi.con un innesto necessario e cioè il centrocampista che deve sostituire Kessie. Per non lasciare nulla al caso, per non avere rimpianti e per giocarsi lo scudetto con ancora più possibilità.