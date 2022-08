Juve-Roma e la bella vittoria del Milan la fanno da padrone nelle prime pagine dei giornali in edicola oggi che però non dimenticano né la sconfitta dell'Inter di Simone Inzaghi contro la Lazio, né il Calciomercato che ancora non è ufficialmente chiuso e si appresta a vivere ultimi giorni incandescenti.



"Un Milan di classe" apre la Gazzetta dello Sport, che affianca anche un "Inzaghi flop" di spalla. "Mou di testa" è la scelta del Corriere dello Sport che sottolina la rimonta della Roma sulla Juve. Diverso il focus di Tuttosport con "Juve che rabbia" e "Toro lassù si gode" a raccontare le due facce diverse della città torinese.



Ecco nella nostra gallery tutte le prime pagine in edicola oggi 28 agosto in Italia e all'estero.