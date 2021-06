Non solo dunque, che per questioni di opportunità verrà annunciato nei prossimi giorni, anche se sembrava già possibile nei primi di questa settimana. Comunque nessun problema. Fikayo Tomori indosserà la maglia rossonera. Senza dubbi e senza sorprese., splendido protagonista nell’ultimo Campionato Europeo Under 21. La partita contro la Croazia è stato uno spettacolo per gli occhi. Poi il Folletto Andaluso ha realizzato un gol anche contro la Lituania, nella Nazionale maggiore. La formula dell’eventuale accordo con il Real Madrid dovrebbe però cambiare., che sembrava ormai perso anche per le richieste intorno ai 20 /25 milioni da parte del Manchester United. Ora i dirigenti rossoneri sembrano meno pessimisti, anche se la trattativa non è considerata prioritaria. Il portoghese ha disputato uno splendido europeo. Si è ben inserito nel Milan, sempre molto apprezzato, nell’ambiente, per il suo comportamento da professionista serio. Quel che più conta, poiIntanto nessuna notizia sul futuro di. Il Milan è ben fermo alla offerta di 4 milioni di euro, che il numero 10 rossonero ha sempre considerato insufficiente. I dirigenti di “Casa Milan” si stanno comunque tutelando lavorando ad altri profili, ma forse preferirebbero investire denaro fresco per potenziare altri reparti. Uno su tutti quello della fascia destra, alla ricerca di un giocatore che sappia conciliare le richieste tattiche di Stefano Pioli, ma bravo anche nei sedici metri.Con la speranza che il centrocampista possa tornare a stupire per personalità, intraprendenza e classe, dopo un anno di studio sui campi di Milanello.In generale, le mosse dei plenipotenziari del mercato paionoSono sempre fiducioso però che, prima della fine di mercato, le chiare strategie, le forti ambizioni e il sempre alto blasone del Club portino qualche Campione a sposare questo progetto preciso e ambizioso. Personalmente il mio sogno che spero diventi una possibile realtà è uno solo. Si chiama. Molti ben informati erano sicuri che avesse lasciato il Milan, perché forte di un accordo con un altro Club, anzi addirittura avesse già firmato. Forse il Barcellona, ma non lo ha ancora acquistato. Forse la Juventus, ma non lo ha ancora acquistato. Forse il PSG, ma non l’ha ancora acquistato. Nonostante voci forti abbiano annunciato la firma con la società parigina per l’8 giugno non è accaduto nulla.Mi limito intanto alla cronaca.Oggi inizia l’Europeo. Donnarumma non ha ancora un Club . Aggiornamenti al prossimo bollettino del 18 giugno.