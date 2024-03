Milanmania: che rimpianti! Senza gli infortuni, Pioli sarebbe con l'Inter. Ora derby e semifinale in Europa League

Andrea Longoni

5 minuti fa



Il Milan vince un'altra partita e continua la striscia positiva, in quello che sicuramente è il momento migliore della stagione.

Tiene banco il tema Pioli, che se continua così non verrà cambiato. Scaroni lo ha confermato anche per la prossima stagione, ma a differenza delle altre volte, questa è sembrata la prima dichiarazione, sul tema, quasi solenne e non strategica e di facciata. La prima conferma che sembra sincera e non di circostanza per spazzare certe voci.



Dopodiché, credo che serva aspettare quella definitiva di Ibrahimovic e di Cardinale. Anche perché la stagione non è finita e ci sono ancora due variabili importanti. La prima è il derby: se il Milan perde il sesto di fila, non si può riproporre lo stesso tecnico anche il prossimo anno. E poi c'è l'Europa League: si chiede il passaggio del turno contro una Roma che è di livello inferiore.



Guardando al campo, abbiamo visto anche a Firenze i soliti pregi e i soliti difetti. La grande capacità di far male all'avversario, ma anche una fase difensiva decisamente da rivedere: dietro è una squadra troppo vulnerabile, complice anche un centrocampo che non aiuta a dovere (e non soltanto per un problema strutturale, ma anche e soprattutto per atteggiamento).

Indicazioni per il prossimo anno: con Leao e Pulisic sugli esterni, Okafor e Chukwueze alternative, bisogna sistemare la parte centrale. Se si azzecca il numero 9, il Milan avrà un potenziale offensivo ancora superiore.

Poi, servirà intervenire con un centrocampista di sostanza e interdizione, oltre probabilmente a un centrale che alzi il livello della difesa, guardando magari anche a un terzino destro, posizione nella quale si può decisamente migliorare.

Aumenta il rimpianto per quella che poteva essere la stagione della seconda stella: senza la crisi di Ottobre e la serie infinita di infortuni, oggi il Milan sarebbe a ridosso dell'Inter e parleremmo di un'altra stagione.