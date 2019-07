L’unica cessione sicura è quella di Ricardo Rodriguez, che non riscuote le simpatie tecnico-tattiche né di Giampaolo, né di uno che di terzini sinistri se ne intende, Paolo Maldini. Destinazione probabile la Premier League. In pole oggi sembra esserci l’Everton. Quindi, per ora, Gigio Donnarumma continua a essere un portiere del Milan. Io auspico fino alla fine del mercato, anche se i segnali purtroppo paiono non molto positivi. Ho comunque una certezza: non andrà alla Juventus né Perin verrà al Milan. Anzi, io mi auguro che Maldini e Boban alzino la voce della fierezza e dell’ambizione, annunciando al colto e all’inclita:” DONNARUMMA NON SI VENDE”. Si allontanerebbero a testa bassa tutti gli uomini del banco dei pegni ,che speravano di portare via il campione rossonero, con pochi soldi viste le necessità di cassa di Casa Milan. Sarebbe il miglior acquisto, perché risveglierebbe l’orgoglio rossonero, calpestato dalle troppe indiscrezioni, tramortito dalla esclusione dall’Europa.



Sono importanti le cessioni ma ben più attraenti e importanti gli acquisti. Priorità assoluta il centrocampo, ma i nomi più affascinanti stanno diventando anche i meno probabili, quasi impossibili. Intendo Ceballos, Torreira, per non parlare di Modric. Nel colloquio con i plenipotenziari del Real Madrid, come ho già detto, un sondaggio del Milan c’era stato, ma la storia è cominciata e finita subito. Le alternative appartengono alla categoria dei buoni giocatori, ma non a quella dei top-players. Se paragoniamo il centrocampo milanista, che si prospetta con Krunic mezzala e Bennacer regista centrale, con magari a destra Kessie o Veretout, con quelli delle rivali, il confronto appare stridente. Oggi, però...



Seguiremo con attenzione il lavoro di Giampaolo, monitoreremo le trattative che nasceranno nelle prossime settimane. Non dimentichiamo che mancano due mesi alla fine delle trattative. Il tempo delle speranze è ancora lungo, non però quello delle illusioni.

