Ho scelto l’atarrassia. Sì, lo stato d’animo sereno e tranquillo del saggio, anche se saggio, come tutti i tifosi, non sono. La società mi auguro che al più presto comunichi l’organigramma completo. Mancano due tasselli, pur importanti come il Direttore Sportivo e l’Allenatore, poi finalmente si comincerà a lavorare, a mostrare le qualità delle figure scelte per rilanciare il Club sul piano dell’immagine, del blasone e soprattutto dei risultati. Personalmente sono molto contento del ritorno di Zvonimir Boban. Ama profondamente il Milan, ha sempre indossato con orgoglio la maglia rossonera. Personaggio severo e rigido che non ammetterà indugi ed esitazioni nell’opera di ricostruzione. Il fatto che abbia accettato l’incarico dovrebbe gratificare i tifosi rossoneri, perché rappresenta un gesto di profondo significato. Non avrebbe mai deciso di imbarcarsi in questa avventura, di lasciare un incarico prestigioso alla FIFA, se non avesse avuto la certezza di un progetto serio, duraturo, importante. Adesso attendiamo di capire chi sia il Direttore Sportivo, altra figura emblematica, quindi l’annuncio dell’Allenatore. Quando saremo sicuri che la scelta sarà caduta su Marco Giampaolo, commenteremo questa decisione della Società, che attende anche la Sentenza del Tas, e quindi dei Giudici della Uefa. Altro tassello importante per le strategie future. Sto comportandomi come Mitridate. Ogni giorno bevo una goccia di veleno, cioè l’idea di non giocare l’Europa League, per essere preparato in caso effettivo di una esclusione dalle Coppe. Se non fosse così, comincerò a guardare le potenziali avversarie. Razionalmente però forse, per il futuro destino del Milan, sarebbe più conveniente ottenere il punto di pareggio (break even) il 30 giugno 2022, permettendo una più semplice pianificazione delle stagioni future. Razionalmente, però… anche perché io sono emozionale e passare un altro anno davanti alla tv, i giovedì sera, non mi piacerebbe proprio. Se però saltare i giovedì ’19-’20, significasse essere a San Siro i martedì e i mercoledì ’20-’21 ,beh è un sacrificio che accetterei!