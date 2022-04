Finalmente il Milan torna a segnare e a vincere, dopo due 0-0 molto deludenti. Gara non esaltante ma chissenefrega della prestazione: in questo momento contano soltanto i 3 punti. Era importante tornare al successo, per la classifica e per la testa: per continuare a coltivare il sogno scudetto e per arrivare alla sfida di Coppa Italia con più serenità. Il derby di martedì oltre a darci la finalista del torneo, potrà avere benefici o ripercussioni anche nel rush finale in campionato.





Ancora un clean sheet, il settimo di fila compresa la Coppa Italia. Addirittura 12 gol in meno subiti rispetto a un anno fa: merito della fase difensiva, merito anche di Maignan, che in questa serie senza subire reti spesso ci ha messo la manona, come ieri al minuto 94. Ennesima conferma di un'operazione straordinaria della squadra mercato.



Ieri è stata una giornata importante anche sul fronte societario, con una trattativa di cessione che sembra molto ben avviata. Anche Investcorp è un fondo, ma a differenza di Elliott, da quanto risulta, è intenzionato non solo ad acquisire il club ma anche a investire pesantemente sul mercato. Se così fosse le campagne acquisti con attenzione al centesimo diventerebbero un lontano ricordo e per il Milan ci sarebbe la tanto attesa svolta. Il popolo rossonero è autorizzato a sognare in grande.