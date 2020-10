La testa è già alla Roma. I Ragazzi di Stefano Pioli intanto intraprendono il cammino europeo, che sarà lungo e periglioso, con una franca vittoria sul Celtic., quando i rossoneri allenati da Liedholm e Viani compiono la stessa impresa dalla quinta giornata, vittoria sulla Lazio per 2-1 (11 ottobre 1964), alla quattordicesima, col successo all’Olimpico sulla Roma sempre per 2-1 (27 dicembre 1964). Battere questo record non sarà certo facile contro un diretto avversario come la Roma, lunedì sera a San Siro, mae dal grande rispetto verso gli avversari.La partita di coppa ha aperto il cuore ai tifosi però anche sotto un altro aspetto. E’ sempre stata opinione generale che il Milan avesse una rosa inferiore, sia sul piano qualitativo ma soprattutto quantitativo, rispetto alle rivali più accreditate. Invece, che, se continuassero nella loro crescita, potrebbero risultare determinanti nel futuro cammino verso i più alti traguardi., nazionale Under 21 nel suo Paese,. Il portoghese ha giocato una partita intelligente, bravo a capire innanzitutto i movimenti dei compagni, senza voli pindarici, ma giocando con grande concretezza e umiltà pronto a aiutare l’azione offensiva, ma soprattutto attento a non creare buchi in difesa., realizzando la sua seconda rete in maglia rossonera. Bellissimo il suo controllo di piede e fredda e precisa la conclusione.con conclusioni pericolose. Buona notizia per lo spagnolo. Ibrahimovic sembra aver trovato già una buona intesa con il ventunenne talento di Malaga.Lo conoscevo già prima che arrivasse al Milan, del resto come i dirigenti rossoneri, che con un blitz vincente in pochi giorni hanno acquistato questo altro prospetto di formidabile bomber.il Vichingo potrebbe essere la sorpresa più lieta di questa stagione., che a causa dei problemi fisici accusati la scorsa estateCrescere come condizione fisica ma soprattutto in fiducia e sicurezza. Avere accanto Stefano Pioli è una fortuna per il ventenne centrocampista rossonero. La serenità, la calma e l’esperienza dell’allenatoremilanista saranno fondamentali nell’aiutarlo a diventare un campione.