Si guarda al Mondiale con interesse nei confronti dei giocatori del Milan, di quelli che il Club sta attenzionando in chiave mercato, ma purtroppo anche di quelli che sono stati vicini a vestire la maglia rossonera., giocatore argentino di 21 anni che la Società in estate aveva in pugno, grazie a un ottimo lavoro di Moncada. La strategia ha voluto che si aspettasse, invano, e nel frattempo il centrocampista dal River si è trasferito al Benfica. In Portogallo ha avuto un impatto clamoroso, a suon di prestazioni di altissimo livello, gol e assist. E' il giocatore che sarebbe servito al Milan,. L'argentino sarebbe stato un upgrade incredibile e invece è diventato un grande rimpianto.Sperando non sia lo stesso, a proposito di Mondiali, per, giocatore che il Milan ha già provato a prendere un anno e mezzo fa e anche l'ultima estate.e contro il Belgio ha dimostrato tutto il suo valore, da vero leader tecnico della sua Nazionale. La speranza è che a gennaio finalmente possa raggiungere Milanello,. Là davanti servono fantasia e imprevedibilità: Ziyech farebbe la differenza in Italia e anche in Champions League. Non ditemi che non va preso perchè nel Chelsea è una riserva: pensate a Giroud e a Tomori, allo scetticismo che ha accompagnato i loro arrivi e all'importanza che oggi ricoprono nel Milan