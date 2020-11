Mentre gli abboccamenti continuano tra Mino Raiola e i dirigenti di Via Aldo Rossi sul rinnovo di Gigio Donnarumma, i contatti tra Gordon Stipic, nuovo agente del turco, e i plenipotenziari rossoneri si sono interrotti dopo l’offerta del Milan e la risposta di Hakan. Il Milan ha ritoccato l’attuale ingaggio di 2,5 milioni, portandolo dai 3 ai 3,5 milioni. La richiesta del numero 10 milanista, invece, sembra andare dai 6 ai 7 milioni di euro. Insomma, la cifra che oggi guadagna Ibrahimovic.Come finirà? E’ indubbio che oggi sia il Club milanista in difficoltàche non richiedano un sacrificio così pesante sul piano economico. A Casa Milan, però, è ben chiaro che il rischio di perdere a zero il turco, in scadenza nel giugno 2021, sia decisamente alto.Oggi sembra che l’Atletico Madrid abbia già avuto contatti con Stipic, ma anche altri club europei potrebbero approfittare del suo status contrattuale per offrire l’ingaggio voluto da trequartista.Non è quello di un mese fa, quando era sicuro nelle giocate, presente e autorevole in ogni parte del campo, puntuale negli inserimenti, preciso negli appoggi. L’ultimo Calhanoglu ne è stata la pallida copia. La manovra ne ha risentito sia contro l’Udinese che contro il Lille, in parte anche nel match di San Siro contro il Verona. Purtroppo credo che questa trattativa sarà lunga e complicata, con la speranza, come detto, che Calhanoglu riesca a lasciare fuori dal prato verde questo momento tribolato della sua avventura rossonera.tema molto caro a Ivan Gazidis.Se qualcosa clamorosamente non cambierà, la possibilità che il Milan perda il suo numero 10 sono dunque molto alte. I dirigenti rossoneri certamente non attenderanno giugno per muoversi e cercare l’eventuale sostituto, che deve avere le stesse caratteristiche tecniche.La concorrenza è forte. Il Lipsia sarebbe già in pole position, ma indubbiamente l’acquisto del giocatore ungherese sarebbe un altro segnale forte delle ambizioni del Fondo Elliott.