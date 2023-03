È un weekend importantissimo per il. In chiave campionato: dopo appena un punto nelle ultime 3 gare bisogna tornare a correre, perchéContro il, poi, è importante anche in chiave europea: tornare a casa dal Maradona imbattuti (meglio ancora se vincenti) permetterebbe di approcciare il doppio impegno di Champions con più fiducia, togliendo loro anche qualche certezza.Vorrei però affrontare un altro tema, che purtroppo sta diventando sempre più imbarazzante: quello dello. Parliamo del progetto '', con il Milan che viste le difficoltà sul nuovo S. Siro ha trovato una nuova area, ha incontrato le Istituzioni e sta completando un progetto che dovrebbe presentare la prossima settimana. Dall'altra parte peròInvece ci sono 29 consiglieri su 31 del partito di Sala che dicono 'no' a priori. Un rifiuto del genere non si può accettare. Questo atteggiamento è. Anche perché nel progetto il Milan vuole valorizzare il verde. Tanti si sono aggrappati al verde, ma evidentemente per molti è solo un pretesto: questo viene strumentalizzato per dire no, finire sui giornali e legittimare la propria presenza nel quadro politico del Comune di Milano. Il club rossonero dei 75 ettari di quell'area vorrebbe occupare solo una piccola percentuale. Vuole valorizzare il verde, probabilmente con un parco (lo scopriremo), e renderlo fruibile. Oggi in quelle zone ci sono sterpaglie e lo spazio è pressoché inutilizzabile dai cittadini.Così non si va da nessuna parte, anzi,: questa sarebbe una sconfitta per tutti, soprattutto per il Comune e per i suoi politici del 'no' a priori.