Meno di un mese all’inizio del campionato e, a parte Adli, Origi e il rientro di Pobega.. Bene, ma sono tre paletti nei quali la dirigenza fa fatica a muoversi.: la dirigenza identifica il prezzo di un giocatore che interessa e non va oltre quella cifra, a costi di perderlo. Il riferimento è a, una trattativa che procede a fuoco lento. Servirebbe però un’offerta importante per convincere il. Più vai avanti più rischi di perderlo: ecco, non credo che saranno quei 4/5 milioni a fare la differenza nel bilancio. Se credi che il belga sia forte, allora prendilo anche se devi offrire qualcosa di più rispetto a quanto avevi definito nei tuoi piani.: il Milan ha questo. Ci dicono che ci possono essere eccezioni, ma non le vediamo. Il più pagato èche non supera infatti quel limite.: sinceramente, dopo il caso Kessie, andrei molto cauto. Ma per confermarlo va fatta un’eccezione, non soltanto a parole.: giusto non arricchire i procuratori, ma anche qui vanno fatti dei distinguo. Se conci si gioca la permanenza con rinnovo di Leao e l’arrivo di Renato Sanches,: più si alza l’asticella più devi rivedere le tue linee guida.