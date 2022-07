Squadra che vince si cambia. Il Milan campione d'Italia, sono partiti o partiranno giocatori che sono stati importanti per raggiungere un obiettivo inaspettato, comee altri che sono serviti per allungare la rosa ed entrare nelle rotazioni. In quest'ottica, dopo l'addio di, che ha raggiunto Gattuso a Valencia, sono pronti a fare la valigia anchea un passo dal trasferimento in prestito al Verona, eper il quale ci sono contatti con lo stesso Valencia e con il Marsiglia (ma c'è da trovare l'accordo anche con il Chelsea, che un anno fa lo ha ceduto in prestito biennale ai rossoneri).A loro si aggiungerà sicurament, rientrato dal prestito dal Venezia e prossimo a firmare con lo Spezia (ha già salutato i compagni), e con ogni probabilità anche Matteo, che piace molto alla Sampdoria di Giampaolo. L'idea del Milan è quella di fare cassa (in questo scenario va letta la cessione di Tsadjout alla Cremonese) e fare spazio, per inserire in rosa giocatori in grado di alzare il livello qualitativo. Oltre a De Keteleare del Bruges, per il quale potrebbero arrivare aggiornamenti importanti nelle prossime ore,. Più quella del difensore centrale, con Tanganga e Diallo prime opzioni. Obiettivo alzare l'asticella, per confermarsi in Serie A e stupire in Europa.