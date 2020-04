Vorrei capire quali sarannoDipenderà molto innanzitutto daPrima della tragedia che si è abbattuta sul mondo,Oggi, ma mi aspetto comunque movimenti in entrata e soprattutto in uscita.Una meritata, meritatissima. Quella di, tetragono a ogni emozione, continuo nella sua crescita ,pur in un ruolo non propriamente suo.Se i dirigenti rossoneri saranno abili e fortunati nel affiancargli un centrocampista centrale, magari dal fisico importante,nella posizione di mezzala, bravo nel contenimento, ma anche brillante e ispirato nell’alimentare le punte.Periodo culminato con la splendida rete all’Udinese, la quinta in campionato, la sesta stagionale.ma i tifosi hanno applaudito soprattutto la sua escalation tecnica, le sue giocate spettacolari, le sue progressioni entusiasmanti.e soprattutto aveva mostrato uno spirito molto apprezzato dagli appassionati milanisti. Partita dopo partita, le prestazioni di Hernandez sono impallidite, fino a essere giudicatocon una media poco superiore al 4,Che cosa possa essere successo, non è facile ipotizzarlo., in un campionato importante.. Appare chiaro che per diventare una colonna di una squadra ambiziosa, come quella vorremmo fosse allestita dal Fondo Elliott, debba migliorare la sua fase difensiva e apparire più continuo nei novanta minuti.. Ho visto rari brillii nei suoi primi mesi in maglia rossonera. Una rete splendida contro la Fiorentina, qualche buono sprazzo, ma. “E’ un attaccante che deve essere impiegato con maggior frequenza” potrebbe obbiettare qualcuno. Non ha trovato però spazio prima con Giampaolo. Lo lascia in panchina anche Pioli, che però pensa possa essere il compagno ideale per Ibrahimovic. Dopo qualche partita, cambia idea.Il fatto che un allenatore onesto e esperto come l’allenatore di Parma non lo schieri dal primo minuto e soprattutto non sia soddisfatto dal suo rendimento, quando venga schierato nel finale dell’incontro, spiega bene perchéI tifosi rossoneri hanno avuto poca pazienza nei confronti di un giocatore molto elegante comeimpazienza giustificata soprattutto dal suo rendimento troppo basso negli ultimi sedici metri. Non credo che ne coltivino ancora molta per Leao., troppo pericolosa, ancora forse troppo immaturo per portarsi sulle spalle l’attacco milanista.