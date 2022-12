Ultimo appuntamento dell'anno con 'Milan mania'. Partiamo da un piccolo bilancio: il 2022 è stato un anno fantastico, forse irripetibile per l'unicità degli ingredienti: uno scudetto vinto all'ultima giornata, contro la principale rivale, contro ogni pronostico, dopo 11 anni. Ma non bisogna accontentarsi e quindi, portandoci avanti con gli auguri, l'auspicio è che il 2023 possa essere altrettanto vincente. Bisogna partire subito forte in campionato, vincere la Supercoppa contro l'Inter e provare a inseguire la seconda stella. Oggi sembra lontana, ma il Milan è capace di imprese importanti. Un mezzo passo falso del Napoli potrebbe creare un contraccolpo psicologico, del quale la squadra di Pioli, eventualmente, dovrà approfittare.







Resta atavico il problema degli infortuni, che deve far riflettere. L'assenza di Maignan è penalizzante: la speranza è che torni il prima possibile. La sensazione è che alla fine non arriverà un nuovo portiere: proprio per questo, credo meriti una chance Mirante. Abbiamo pochi elementi in mano, perchè si è visto davvero poco. Ma a Dubai nella prima amichevole Tatarusanu ha fatto male, a differenza del portiere italiano nella seconda. Mirante ha trasmesso più tranquillità al reparto: siamo sicuri non sia meglio del collega? Vero, non gioca da un anno e mezzo, però Tatarusanu purtroppo è un limite evidente (ogni tanto viene anche ripreso dai compagni durante le partite). Vedremo quale sarà la sceltà di Pioli già domani contro il PSV, quando De Ketelaere potrebbe fare il 9: personalmente sono scettico sul belga in quella posizione, ma ho buone sensazioni sul nuovo anno del talento ex Bruges.