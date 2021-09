Finalmente si riparte con il calcio giocato! Non mi illudo però che le discussioni, lecessino presto. E’ tema troppo caldo e delicato innanzitutto perché stiamo parlando di uno dei leader della squadra a livello tecnico e ambientale, poi perché, con Bennacer, forma uno dei reparti di centrocampo più forti d’Europa. Piccolo riassunto delle puntate precedenti.. George Atangana ha chiesto subito 6/7 milioni , contro il 30% in più offerto dal Milan. Poco piu’ di 3 Milioni. I dirigenti hanno alzato la proposta fino a 6, ma, abbia offerto 8+2 milioni. Non si conosce la cifra riguardante la commissione eventuale per l’agente. Da non dimenticare, per avere un panorama della situazione, le dichiarazioni di Kessie, che, in Giappone , durante i Giochi Olimpici, “tranqullizzò” i tifosi con un perentorio: ””. Anche se aggiunse, ma molti sembrano averlo messo da parte: ””.Questa vicenda ha diviso la tifoseria, che ha già vissuto male l’addio a zero di. Premetto che non sono ottimista sul buon esito della trattativa perché, con la speranza di sbagliarmi ovviamente. Allora ho deciso di gustarmi le prestazioni del campione rossonero fino alla fine del campionato, sicurissimo della serietà di Franck, perché, con lui, il Milan è forte, molto più forte.perché con l’ivoriano in campo i rossoneri avrebbero molte più possibilità di arrivare fra le prime quattro, condizione fondamentale per rimanere nel salotto buono d’Europa. Buono e molto ricco. Quindiminuto in maglia rossonera. Con la remota speranza che siano ancora tanti!!!