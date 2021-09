sotto l’incalzare continuo e incessante degli uomini in rosso. Sono seduto al mio posto in tribuna stampa a Anfield, già emozionato da un “You'll never walk alone” che sentito da quelle tribune è ancora più magico. Il timore di prendere una dura lezione sembra diventare una realtà, soprattutto quando l’arbitro fischia il rigore.. Il suo doppio intervento rappresenta una ciambella di salvataggio, afferrata dai giocatori del Milan, che, a poco a poco, risalgono sulla barca della partita., quel ben conosciuto attaccamento alla maglia, quella unione di gruppo che le ha permesso di superare i momenti piu’ delicati anche nella scorsa stagione. Giocare queste partite ad altissima intensità contro i top club europei, soffrendo senza sfigurare, può poi essere molto allenante sia in vista delle sfide in campionato che in attesa degli impegni contro Atletico Madrid e Porto, squadre complicate ma dai ritmi più bassi., che leggendo le pagelle dei colleghi, non supera il sei scarso.di molti componenti del gruppo a sfide dove velocità e ritmo devono conciliarsi con l’alto livello tecnico delle giocate., in ambedue le fasi.che ha trovato una salutare boccata d’ossigeno nella trasferta europea a Malmoe. Tante le incognite legate al momento di una Juventus in costruzione e alle risposte psicofische dei giocatori milanisti dopo il durissimo impegno in Coppa. Stefano Pioli deve essere bravo nel ricorrere a un intelligente turn-over perché ora comincia la prima fase difficile e complicata della stagione.