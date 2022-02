E' finito un mercato molto, molto deludente per il Milan. E pensare che nelle scorse stagioni a gennaio il Club aveva chiuso operazioni importanti come Saelemaekers, Ibra, Kjaer e Tomori.



Quest'anno la finestra invernale non è stata sfruttata. Lazetic è un ragazzo di belle speranze, ma è molto giovane, andrà verificato e aspettato. E' stata una campagna acquisti nulla e questo è un gran peccato. Perché il Milan aveva bisogno di intervenire, soprattutto in difesa dove, dopo l'infortunio di Kjaer, c'era la necessità di un rinforzo.



La filosofia societaria del 'non compriamo tanto per comprare' può essere condivisibile, anche se una soluzione per tamponare da qui a giugno non avrebbe fatto male. Fa specie, e anche male per chi ha il Milan nel cuore, vedere le altre acquistare big come Vlahovic e Gosens. Resta sempre la sensazione di una Proprietà che vuole arrivare nei primi 4, assicurarsi i milioni della Champions, ma che non fa mai il passo decisivo per provare a vincere.



Ora inizia un nuovo campionato: la squadra di Pioli dovrà provare a dare il massimo nel derby e mantenere il vantaggio sulla Juventus, che oggi è più forte rispetto a una settimana fa, ma non avrà vita facile a recuperare 7 punti.



Una magra consolazione c'è: la speranza che questo mercato povero servirà ad avere più risorse per bloccare due grandi giocatori come Botman e Renato Sanches in vista dell'estate. Una doppia operazione che restituirebbe tanto entusiasmo al popolo rossonero.