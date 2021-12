Giuste le critiche se rapportate alla sconfitta di domenica, ma totalmente prive di equilibrio quando sono stati presi in esame altri aspetti riguardanti il Milan. Tanti ancora gli scettici sul valore di una squadra che è ai vertici del campionato da 18 mesi, quasi sempre prima o seconda. Giocando un buon calcio, sempre propositivo, spesso divertente e spettacolare. Soprattutto però strali contro la campagna-rafforzamento della scorsa estate, per fortuna ancora una volta subito respinti dopo, che non vuole più essere considerato solo un personaggio da fiaba, ma essere valutato quale sia, cioè un attaccante di eccellente livello., se schierato come prima punta. Vedremo se Pioli, in questo ruolo, lo proverà in allenamento., sempre in agguato sulla strada verso la cima della classifica. La mattina,. La sera, un grave infortunio ferma fino al termine della stagione uno dei capitani milanistiConoscendo la filosofia della politica rossonera, più probabile l'acquisizione di un difensore poco impiegato dalla squadra di appartenenza o di un giocatore che andrà in scadenza nel giugno 2022. La soluzione "cotto e mangiato" potrebbe essere quella diDa valutare ovviamente la disponibilità dei veneziani. Può essere un'idea, ma i plenipotenziari rossoneri ci hanno abituato a scelte inaspettate. Oggi dunque ipotizzare un nome è esercizio del tutto inutile., con pieno merito, con la voglia di rimanere protagonista. Fino in fondo!