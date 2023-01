dopo quelle degli ultimi giorni. La figuraccia in Coppa Italia fa ancora male, così come l'aver compromesso il cammino in campionato, considerano il trend del Napoli oltre a quello del Milan. Cerchiamo di portare a casa questo successo, chee permetterebbe di proseguire un ciclo vincente, seppur senza probabilmente il trofeo più importante.e fare il massimo in Champions League (vincerla oggi è utopia).nel vedere una squadra con la pancia piena, come di fatto aveva denunciato Tonali nella famosa intervista del 21 agosto. Il gruppo ha pensato troppo allo scudetto vinto e forse si è montato la testa, diventando poco umile. Umiltà che era una delle caratteristiche principali del Milan di Pioli. Anche da questo punto di vista, speriamo che mercoledì ci possa essere una svolta.La squadra lo scorso anno diventa insuperabile (2 gol subiti nelle ultime 11) quando gioca con un, più avanzato nella posizione di trequartista. Il Milan oggi dovrebbe fare questo, perchè è diventato troppo vulnerabile e ha perso equilibrio.per ballare meno anche dietro dove è vero che si prende spesso gol a difesa schierata, ma si concede in generale un po' troppo. Quindi, in attesa di Krunic, con Brahim Diaz (il più brillante e voglioso oggi) sulla destra, come con la Juve. Chissà che lì, piano piano, non si possa trovare anche la dimensione di