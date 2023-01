è una pista da seguire con estrema attenzione in queste ore. C'è il, ma il Milan è la destinazione più gradita al giocatore che vorrebbe rimanere in Italia.La scadenza tra un anno e mezzo permette di abbassare le valutazioni eanche se la Roma in questo momento vuole avere la certezza di incassare.Il primo di natura: atleta reduce da infortuni molto seri e spesso fermo anche nella scorsa stagione. Perplessità, questa, che sembra però superata: quest'anno Zaniolo non ha avuto guai fisici.e questa invece rimane un problema. Basti pensare che nella passata stagione ha collezionato ben 10 ammonizioni e un rosso, score da centrocampista di rottura. Ma oltre ai provvedimenti disciplinari, spesso fa parlare di sè per comportamenti sopra le righe anche fuori dal campo.La speranza è che in, anche perchè per il ruolo e per le potenzialità segna davvero troppo poco. Sarebbe comunque un upgrade notevole rispetto a Messias e a Saelemaekers, oltre che un grande segnale da Cardinale, che deve farsi perdonare mesi di silenzio, l'assenza a Riyad e anche non aver dimostrato ancora il cambio di passo negli investimenti.: l'idea di avere una freccia anche a destra stuzzica e non poco.Pensando al campo, con la Lazio gara importantissima: speriamo possa arrivare la reazione dopo diverse gare deludenti. Bisogna essere onesti e umili: oggi l'obiettivo non è lo scudetto ma difendere un posto per guadagnarsi la prossima Champions League e in questo senso i biancocelesti sono rivali da non sottovalutare.