Non ci sarà tempo per parlare di rinnovi, anche se le caute aperture nell’affarelasciano ben sperare nel buon esito della trattativa. Ho già espresso, in questa rubrica, la mia speranza che il capitano rimanga per poter investire in altri ruoli il denaro risparmiato per un sostituto.Magari quello del centrocampista che prenderà il posto di Frank Kessiè, un ruolo dove il mercato sembra offrire più alternative rispetto al difensore centrale. Comedel, comedel. Non credo alla pistadel, che sembra non essere il primo della lista, a Casa Milan. Senza scordare che, a giugno, entrerà un giocatore di ampie prospettive e di eccellente qualità come YacineAppaiono intanto meno complicate le trattative che dovrebbero portare ai rinnovi di. Si comincia anche a parlare di un altro anno, in maglia rossonera, per Zlatan. Oggi è inutile illudersi o ipotizzare il suo futuro.Il, il principale, riguarda le condizioni fisiche che lo svedese “pretende” siano sempre al massimo livello. Troppi acciacchi lo hanno condizionato negli ultimi mesi a Milano. Ilfattore è legato agli spareggi di marzo, per conquistare un posto in Qatar. Nel caso lasi qualificasse, Ibra troverà un accordo per un altro anno al. Vuole ancora contribuire, in modo determinante, ad aiutare la crescita del gruppo, ma anche presentarsi in forma per il Mondiale. Speriamo che i suoi desideri si realizzino perché vorrei gustarmi un’altra stagione sotto il sole di …Zlatan.Tornando al campo, Stefanosta già lavorando sulla testa dei suoi giocatori, perché non vengano distratti da alcun pensiero pericoloso, per unadalla difesa improvvisata, a causa delle pesanti assenze. L’allenatoreè costato forse il sogno Scudetto, che poteva essere cullato più a lungo, nella scorsa stagione, senza la pesante caduta di. La partita più brutta delinsieme a quella di Porto. In due settimane, il Milan da +2 è precipitato a – 4 dall’,che poi ha salutato la compagnia.Molta curiosità per il “nuovo “debutto di Junior, dopo i pochi minuti di Bergamo. Anche le prestazioni del brasiliano saranno importanti in vista del prossimo mercato di gennaio. Se il suo rendimento sarà quello atteso, sia nel ruolo di alternativa ache in quello di, il Milan lavorerà solo sul mercato in uscita , Conti e forse Castillejo, rimanendo del tutto fermo per quanto riguarda le entrate., in qualità e quantità. Quattro i portieri, infatti, con nove difensori, cinque centrocampisti e nove in avanti , fra attaccanti centrali, di fascia e mezze punte.Alla luce della situazione di questa fase della stagione , non serve nessuno. Né mi preoccupano le partite senza, impegnati in Coppa d’Africa, per la sicura crescita di condizione di. A gennaio, poi, previsto il ritorno di, anche se Tatarusanu lo ha sostituito fin qui con grandi risultati.A Milanello però vige la prudenza , dopo lo splendido autunno di un anno fa. Fondamentale che la squadra mostri la stessa sicurezza sul piano del gioco espressa fin qui, lo spirito di sacrificio ,la qualità della manovra e l’applicazione di questa prima fase della stagione. Caratteristiche che hanno permesso ai Ragazzi didi divertire nelle giornate più felici e di superare ogni sofferenza in quelle meno brillanti.. I rossoneri lotteranno per rimanere in Europa , per continuare a pensare in grande. I miseri calcoli non hanno mai portato fortuna, perché non sono da “vero “ Milan.