Siamo a fine aprile e. Questa però la situazione:, confermato dallanel momento più delicato della stagione.Certodi questa fase finale della stagione. Intanto sul treno che porta alla Champions League si è però seduto, dopo un lungo inseguimento, anche il Napoli, bravo ma anche fortunato perché ha ritrovato tutti i suoi formidabili attaccanti proprio alla vigilia dell’ultimo sprint.Al contrario del Milan, che, pur avendo giocato buoni settanta minuti,Soprattutto , e si sa, quando manca il suo fuoriclasse, il suo terminale-uomo, Zlatan Ibrahimovic, anche perchéStefano Pioli dovrà però affrontare anche la Lazio, con gli stessi problemi in attacco.Nuovamente a disposizione invece Bennacer. Per dare una scossa a un ambiente certo preoccupato per l‘ultimo risultato,per la firma del contratto che lo legherà un altro anno al Milan., che potrà raggiungere solo in base a presenze, gol e se il Milan raggiungesse traguardi prefissati con la Società. I”Questa è come casa mia. Se posso restare tutta la vita, resto!”. Sono le sue prime parole dopo la firma.La squadra rossonera,sente ancora la forte esigenza di avere in campo e negli spogliatoi la figura del Campione Svedese, che anche attaccanti più giovani e bravi non potrebbero sostituire.E’ un Ibrahimovic, che,, che non gli hanno impedito comunque di realizzare 15 gol e un buon numero di assist,. Per questo motivo, come alternativa di livello al forte bomber svedese.ma entrambi fisicamente , tatticamente e tecnicamente simili a Ibrahimovic.Uno ,per la gioia di coloro che amano lo spettacolo, le emozioni e il divertimento e soprattutto i gol, sarà Zlatan Ibrahimovic.Da registrare solo rumors e indiscrezioni che nascono dagli amici degli amici. Le ultime vorrebbero Gigioprodigio alla Juventus. Non voglio crederci. Spero ancora nel lieto fine, ma, nella prossima stagione, in rosa il Milan avrà, in ogni caso, un grande portiere !