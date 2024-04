Milanmania: Pulisic top player e finalmente c'è Chukwueze. Giù le mani da Moncada

E' il momento migliore del Milan in questa stagione: 7 vittorie consecutive considerate tutte le competizioni, per la prima volta striscia di 5 successi di fila in campionato. Momento brillante a livello di gamba, di testa e di consapevolezza: ora arriveranno test più importanti, come il doppio confronto con la Roma in Europa League, prima di Inter e Juventus in campionato. Capiremo se il Milan ha trovato la sua dimensione ideale o se contro squadre più forti tornerà a essere vulnerabile.







Contro il Lecce Pioli ha provato uno schieramento a trazione anteriore che può essere riproposto in determinate condizioni, con un Pulisic che ovunque lo metti fa la differenza. Giocatore che ha avuto un impatto clamoroso, alla faccia dei tanti che ne spiegavano l'acquisto soltanto per l'obiettivo di vendere più magliette negli Stati Uniti: alla faccia. E' il quarto top player della squadra, con Maignan, Theo Hernandez e Leao. 10 gol e 6 assist in campionato, da esterno: numeri impressionanti. Abbinati ai 2 sigilli in Europa League e alla rete in Champions, arriviamo, fin qui, a una stagione da 41 partite, 13 gol e 8 assist: una rete ogni 224 minuti. Da esterno sono numeri da top player.



E finalmente, da 3-4 partite si vede anche un ottimo Chukwueze, che piano piano sta diventando qualcosa di serio, anche se i numeri non sono straordinari. In campionato 1 gol e 2 assist, ma le prestazioni stanno arrivando. A oggi è stato pagato 21 milioni di euro: è un altro colpo che, stiamo vedendo, non è stato sbagliato. E alla fine tiri una riga e il bilancio del mercato è decisamente positivo: la figurina più preziosa è Pulisic, oltre a Loftus-Cheek, senza dimenticare i vari Reijnders, Okafor, Jovic e ora anche il nigeriano ex Villarreal.



Moncada ha fatto un mercato brillante e merita di operare in prima linea anche nel prossimo: decisamente promesso, il dirigente francese è un elemento che non va assolutamente toccato.