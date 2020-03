Uno dei segreti per scrivere serenamente sulle rubriche social è. Non tanto per le opinioni più o meno educate sugli argomenti trattati, ma perché ti fanno sorgere tanti dubbi. Uno soprattutto. Quello, dopo tanti anni di professione, di scrivere in italiano incomprensibile, o, peggio ancora, di non riuscire a essere chiaro nei concetti espressi. Leggo che avrei detto chenon siederà sulla panchina del, nella prossima stagione. Ho sempre ribadito di aver sempre invidiato coloro i quali, nel mondo del calcio, abbiano certezze assolute. Per moltisarebbe diventato il nuovo proprietario del Milan. Altri conoscono esattamente la tempistica dell’addio diCerco sempre di controllare ogni possibile fonte prima di esprimere un giudizio. Ho già detto che da Londra invitano alla cautela nell’esprimere certezze sul suo arrivo.nel diventare uno degli eredi del suo idolo, come ha sempre sostenuto, in queste pagine,È certamente l’argomento più di attualità nell’ambito calcistico rossonero. Anche, nel mio ultimo articolo, ho proprio sottolineato che la questione sia ancora apertissima, nonostante ogni giorno si legga che studi italiano e, il giorno dopo, che le possibilità siano a zero. Quindi quando qualcuno sostiene che io sia sicuro della impossibilità di vedere Rangnick sulla panchina del Milan, non mi ha letto o peggio, voglio essere buono, molto buono, non sono riuscito a farmi capire, ma non credo!Personalmente, conoscendo la filosofia del fondo Elliott, che per la prima volta prende una decisione sull’allenatore,Ricordo che Gattuso lo ha trovato in casa, nel giorno del suo insediamento, mentre Giampaolo è stata la forte scelta soprattutto di Paolo Maldini.Spero di essere stato chiaro, per evitare che mi si attribuiscano certezze, che non posso avere. Sarà fondamentale per le future strategie di mercato, pratiche e filosofiche. Il tecnico delle tre K, Kapital, Konzept, Kompetenz, vuole una squadra giovane, aggressiva, veloce, ferocemente veloce, quindi, se si presentasse a "Casa Milan" avrebbe già mandato la lista della…spesa.Importante ora, e su questo punto penso che tutti siano in totale sintonia, che si torni presto a una vita normale. Con la vita normale, torneranno le solite abitudini. Il pallone riprenderà a rotolare, i giocatori, dopo ogni gol, si abbracceranno sotto una curva, affollata di tifosi festanti. Di queste emozioni, di queste sensazioni già una forte e insopportabile nostalgia!!!