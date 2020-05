Non solo per quanto riguarda la prima squadra, maOggisembrano poter puntare a buoni futuri traguardi.Lo confermano anchedove si notano le scarsissime presenze di giocatori milanisti.e lo sviluppo di ragazzi, da inserire, con gradualità, in prima squadra., ma anche quello diIn questo senso,sarebbe una ulteriore, grazie alla vittoria del non certo favorito Salisburgo, che ha eliminato l’Atletico Madrid, nei quarti di finale, per poi superare il Barcellona nelle semifinali. Nello scontro decisivo, vittoria per 2-1 sul Benfica, dopo un cammino che ha visto gli austriaci terminare senza sconfitte le nove partite, con un bottino di 29 reti.poi passati entrambi al Lipsia. E' questo certamente un altro buon motivo per tentare la carta dell’allenatore tedesco, nonostante le perplessità di molti tifosi milanisti.E’ di poche ore fa intantoUn altro indizio sulla molto probabile presenza disulla panchina rossonera della prossima stagione. La proprietà continua comunque a mantenere un profilo basso sulla questione. Un giusto atteggiamento nel caso una ripartenza del campionato, che deve vedereSguardo solo sul futuro dunque. Del passato ricordo le tante vittorie, le magnifiche emozioni,Per quello che mi riguarda, senza alcun successo e senza alcuna mia emozione!