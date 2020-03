Mi mancavano gli ultimi aggiornamenti suil giorno della firma del suo contratto, che scade fra un anno. Su queste pagine mi sono già soffermato sul suo futuro, che, per molti, purtroppo lo vedràSulla linea dei Campioni del calcio mondiale. Ovviamente questo primo abboccamento, lontano dalle aspettative del portiere, sembrerebbe averFosse poi una questione solo di denaro, un accordo lo si potrebbe forse raggiungere. Il problema più spinoso, nella testa di Donnarumma e del suo entourage, riguardacon un buon margine di riuscita perchéL’affare sul piano economico non appare così mostruoso come nelle stagioni precedenti.. Il primo è legato alla situazione contingente che potrebbe portareil secondo è legato al fatto cheInsomma avviene al contrario quello che succede quando si prenota un volo low cost. Più siamo vicini alla data del viaggio, più aumenta il costo del biglietto. Per Donnarumma, come detto, è la situazione opposta. Oltre che sul piano economico,. Lasciare andare il giovane portiere potrebbe essere una forte conferma, come qualcuno suppone, ma che la proprietà nega fortemente, che. Con laDonnarumma rappresenta dunque la cartina di tornasole. Scopriremo ,nelle prossime settimane, da quale parte stia la ragione, Ah, esiste una terza via dove però perderebbero tutti o quasi Quella dellGigio sarebbe più ricco, ma avrebbe mortificato l’amore dei tifosi, delusi dal suo comportamento. Sarebbe una sconfitta per i dirigenti, con le casse desolatamente vuote. Perderebbero dunque giocatore ,dirigenti, tifosi ,ma perde soprattutto il Milan!