Su e giù. La partita di Roma, che ha visto un Milan in edizione patinata, in una delle migliori prestazioni della stagione, ha lasciato una pesante eredità quanto a infortuni.. Mentre a Roma abbiamo visto una squadra di così eccellente livello da non temere nessun avversario, a San Siro è stato un brutto 1-1 dopo una prestazione deludente.Molti a sostenere che si tratti di un calo fisico. Altri dissertano sulla qualità della rosa. "Beh, questo è il Milan - dicono-. E’ andato già oltre le sue possibilità".. Senza lo svedese, gli uomini di Pioli sono riusciti comunque a ottenere risultati positivi proprio per la visione di gioco, il senso geometrico, la velocità di pensiero del turco, che ha permesso a Rebic, Leao e Hauge di mascherare l’assenza del Campione di Malmoe.. Parlando del suo futuro, il numero dieci rossonero sembra intenzionato a rimanere a Milano, ma non vuole scendere dalla cifra richiesta ai dirigenti rossoneri. A loro volta, i plenipotenziari del mercato milanista ritengono di aver già offerto il massimo consentito, il 70% in più rispetto al contratto precedente. Insomma, una cifra che supera i quattro milioni l’anno per quattro anni. Continua comunque a serpeggiare un cauto ottimismo.. Lo svedese ha avuto problemi al bicipite femorale, al polpaccio e infine agli adduttori. Nessuna paura per coloro che, come me, lo ritengono importante per il presente e fondamentale per il futuro, soprattutto se il Milan riuscisse a ritornare in Champions League. Lo staff dirigenziale infatti non ha nessuna intenzione di rinunciare a un fuoriclasse, che aiuta la crescita dell’intero gruppo.. Se Ibra accetterà le proposte del Milan, sarà un giocatore rossonero anche nella stagione ’21-’22. Vorrà andare a Sanremo anche fra un anno? Che vada a Sanremo, al Festivalbar, a Castrocaro e magari anche come giurato a Miss Italia, l’importante che continui a giocare in maglia rossonera, con la squadra del suo cuore, il Milan.