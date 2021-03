. Le ripetute assenze per infortunio di Bennacer nel corso di questa stagione e l'assenza in organico di un calciatore con caratteristiche simili hanno rappresentato al quale non sempre Stefano Pioli ha saputo ovviare e il calciatore camerunes sarebbe per diversi motivi la soluzioni al problema. Fulham permettendo...- Perché di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia da settembre ad oggi, quandoe che nella formazione rossonera aveva trovato due interpreti perfettamente complementari in Kessie e Bennacer. Se l'importante investimento fatto da Maldini e Massara per Sandro Tonali ha offerto a Pioli un'alternativa preziosa con qualità che bene si possono sposare sia con l'algerino che con l'ex Atalanta, l'impatto avuto sin qui da Meité non lascia presagire a un riscatto a giugno per 8 milioni di euro più bonus. La prospettiva più concreta è quella di dover intervenire nuovamente sul mercato la prossima estate e individuare un giocatore con caratteristiche ben precise.Contro rivali capaci di esercitare una pressione ossessiva sui portatori di palla, i rossoneri sono andati sovente in difficoltà, anche per la mancanza di un calciatore capace di ricevere palla e trovare il modo di far saltare il pressing avversario. E Zambo-Anguissa sarebbe una delle migliori soluzioni possibili per colmare la lacuna: in un campionato estremamente competitivo e in cui i ritmi sono abitualmente molto più alti di quello italiano, il mediano classe '95), meglio persino di Marcus Rashford e peggio solo di Adama Traore. I dati forniti da WhoScored evidenziano la sua abilità nel favorire le transizioni offensive del Fulham, a cui si aggiungono i 2.8 tackles e i 2.1 palloni intercettati per gara.- Numeri importanti che ne hanno consacrato il suo status di insostituibile negli schemi di Parker e che potrebbero cambiare le condizioni in chiave mercato.- prestito con diritto di riscatto -Il contratto in essere fino al 2023 e i circa 25 milioni di euro investiti nel 2018 non lasciano immaginare un Fulham propenso a concedere sconti.