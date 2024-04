Milanmania: una delle pagine più ingloriose della storia. Cardinale ha fatto solo danni, ora ci manca solo un allenatore scommessa...

Andrea Longoni

un' ora fa

29

E' stata, o meglio è e sarà (perchè non si potrà cancellare), una delle pagine più ingloriose della storia del Milan. 6 derby persi di fila, meritatamente, senza storia. Il loro scudetto, quello della seconda stella, in casa nostra, con un finale in cui la squadra perde pure la testa: espulsi capitano e vice-capitano. Il Milan ha perso sotto ogni punto di vista.

Negli ultimi 2 anni sono riusciti a trasformare il derby di Milano nel derby di Torino: cioè quello in cui una squadra vince sempre e l'altra, appunto, ne esce sempre sconfitta.



In campo l'ennesima formazione sbagliata: quella di Pioli è stata la mossa della disperazione, ma neanche così ha evitato la brutta figura. Sotto accusa ci finiscono ovviamente anche i giocatori, scesi in campo ancora una volta con l'atteggiamento sbagliato: la reazione nella parte finale è troppo poco, mentre i 2 rossi, come detto, sono gravissimi, arrivati tra l'altro da chi ha più esperienza e dovrebbe dare l'esempio.





E' la sconfitta della Proprietà: i 6 derby li ha persi Pioli, che giustamente pagherà, ma li ha persi anche Cardinale, che prende il Milan nel momento più bello degli ultimi 10 anni. Scudetto appena vinto, è una macchina avviata: si può salire in corsa e proseguire nel percorso di crescita. Invece dopo 2 anni la sensazione è che Cardinale abbia distrutto quel Milan, che era diventato vincente. Via Maldini, dentro una dirigenza completamente inesperta. Scelte tutte sbagliate. Tante belle parole, ma pochi fatti ambiziosi. Un mercato monco in estate, persino inesistente a gennaio. Probabilmente anche gestione sbagliata del tema Pioli.



La cosa che fa più male oggi è che guardando all'orizzonte non si veda la luce. E' un presente molto negativo, risparmiateci la storiella del "Comunque il Milan è secondo". E' il futuro che preoccupa di più, perchè non si vede qualcosa cui aggrapparsi. C'è una squadra con un livello di personalità e appartenenza medio-basso. C'è una dirigenza inesperta e probabilmente non all'altezza. E c'è una Proprietà che parla e non fa. Anzi, sembra voglia fare l'ennesima scelta sbagliata: quella di prendere un allenatore scommessa. Ecco, questa sarebbe la chiusura del cerchio, sarebbe il completamento del fallimento targato Gerry Cardinale. La sensazione è che andando avanti così, si possa persino peggiorare.