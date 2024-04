Inter, i 10 momenti chiave per lo Scudetto della seconda stella: dalla manita al Milan alla festa nel derby

Cristian Giudici

4 minuti fa



Più bello di così non si può. L'Inter vince il sesto derby di fila e conquista il ventesimo Scudetto, quello della seconda stella, proprio contro il Milan. Un'apoteosi, così si chiude un cerchio (il simbolo della perfezione), aperto poco più di sette mesi fa. Quando i nerazzurri allenati da Simone Inzaghi asfaltano i rossoneri di Pioli con uno schiacciante 5-1. In mezzo a questi due stracittadine ci sono altre tappe fondamentali di un percorso destinato a rimanere per sempre nella storia dell'Inter.



