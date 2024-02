Milanmania: vincere l'Europa League per dare un senso a una stagione negativa

Andrea Longoni

La vittoria del Milan in Europa League contro il Rennes si è rivelata più facile di quello che si poteva immaginare, ma non era scontata, soprattutto con un risultato così largo, considerato che in Europa il livello si alza e il club francese arrivava da un periodo positivo fatto soltanto di vittorie. Doppia missione compiuta: quella di aver vinto la gara e di aver anche sistemato il discorso qualificazione con un bel 3-0.



Trascinatore della serata un super Loftus-Cheek: con la doppietta europea siamo a 7 gol e 2 assist, alla prima stagione in Serie A, neanche completata. Passato da un mesetto il giro di boa, la sensazione è che possa arrivare davvero a doppia cifra, come aveva auspicato Pioli, il cui paragone con Milinkovic-Savic è davvero azzeccato. Se non fosse stato per quel periodo in cui ha dovuto convivere con la pubalgia, oggi l'ex Chelsea avrebbe numeri anche migliori: in ogni caso è stato un acquisto straordinario del mercato estivo del Milan, pagato, lo ricordiamo, appena 20 milioni di euro. Operazione top, top, top.



Stiamo ritrovando anche un ottimo Leao. Le prestazioni già da un paio di partite in campionato erano migliorate, ora è arrivato finalmente il gol, sperando possa arrivare anche in campionato e che lo aiuti a sbloccarsi definitivamente. Se torna a essere protagonista in termini di fatturato realizzativo allora il Milan può davvero togliersi grandi soddisfazioni, anche perchè nel frattempo c'è un Theo in grande forma e una squadra che pare aver sistemato anche la fase difensiva. Gli ultimi 2 clean sheet non sembrano casuali.



Se si ritrova equilibrio, se Leao inizia a segnare con continuità e stanno tutti bene, questa squadra può provare a vincere l'Europa League. Ci sono formazioni importanti, come Liverpool e Bayer Leverkusen, che quest'anno in Bundesliga è primo con 0 sconfitte, però il Milan ha anche una tradizione europea che in pochi possono vantare. Vincere il trofeo permetterebbe di dare un senso diverso alla stagione, che oggi è negativa, ma che in caso di successo diventerebbe positiva. Tra l'altro permetterebbe anche di disputare la Supercoppa Europea. A questo proposito, in campionato bisogna puntare il secondo posto, che significherebbe giocarsi il prossimo anno la Supercoppa italiana. Insomma, un po' inaspettatamente forse, ci sono ancora motivazioni: in questa stagione c'è ancora vita.