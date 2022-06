Il capogruppo di Forza Italia al Comune di Milano, Alessandro De Chirico, ha parlato dopo l'incontro avuto ieri con Milan e Inter sul progetto del nuovo San Siro.



TRE ANNI - "Tra un paio di settimane celebreremo i tre anni da quando si è iniziato a parlare concretamente del nuovo stadio di Milano. Da allora nulla si è mosso o quasi, più che altro il progetto si è arenato per via della litigiosità interna al PD e al centrosinistra".



TORNATI INDIETRO - "Dopo l’incontro tra sindaco, coordinatore del dibattito pubblico e squadre meneghine, siamo ritornati ancora alla fase degli annunci. Abbiamo appreso che a settembre si terrà il dibattito pubblico che dovrà essere portato a termine entro la fine di ottobre, ben consapevoli che sono pronti ricorsi al Tar e che si aspetta il nullaosta per procedere con la raccolta delle 15.000 firme per la richiesta di referendum".



NESSUNA DATA - "Del progetto rivisto sulla base degli indici volumetrici concessi dalla precedente amministrazione comunale e dopo il pubblico interesse deliberato lo scorso novembre, otto mesi fa, ancora nessuna traccia e nemmeno un'ipotetica data per presentarlo alla città. Sono sempre più convinto che Milano e i milanesi meritino più rispetto".