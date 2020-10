Milano è tutta rososnera: al Vismara il Milan vince anche il derby femminile, battendo nettamente per 4-1 l’Inter. La squadra di Ganz ha segnato il gol del vantaggio con Dowie, prima del pari nerazzurro dopo 2’ di Marinelli. Da quel momento in poi non c'è stata più storia: ancora Dowie e Giacinti hanno chiuso il primo tempo sul 3-1, prima del 4-1 firmato Conc e del rigore sbagliato da Marinelli. Grazie a questo successo le rossonere salgono a 15 punti, uno in meno del Sassuolo capolista.