Euroderby in semifinale di Champions League, vent'anni dopo. Inter contro Milan, come nel 2003, 180 minuti (o forse qualcosa di più) di ansia, tensione e adrenalina per una doppia sfida destinata a rimanere nella storia, che vale un posto nella finale di Istanbul., in vista della sfida dell'anno, due match dei quali si parlerà per i prossimi 10 anni.Riavvolgendo il nastro, dove eravate nel maggio 2003? Quali sono i vostri ricordi? E tornando ai giorni nostri, cosa siete disposti a fare o rinunciare per battere il vostro più grande rivale? Avete riti o scaramanzie?i migliori video saranno repostati e saranno mostrati nella trasmissione, in onda da lunedì 8 maggio alle 17.30.Martedì 9 maggio dalle 17.30 alle 18.30Mercoledì 10 maggio dalle 17.30 alle 18.30Giovedì 11 maggio dalle 17.30 alle 18.30Lunedì 15 maggio dalle 17.30 alle 18.30Martedì 16 maggio dalle 17.30 alle 18.30Mercoledì 17 maggio dalle 17.30 alle 18.30