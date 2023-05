Una veste speciale per il Burj Khalifa di Dubai, con i suoi 828 metri il più alto grattacielo del mondo: la sua facciata è stata illuminata di rossonero, con tanto di logo del Milan e la scritta "A light that never fades", nome della campagna multicanale e globale che accompagnerà i tifosi fino al fischio di inizio della partita di andata delle semifinali di Champions League contro l'Inter.