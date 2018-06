Niente piedi di piombo. Nikola Milenkovic, convocato a sorpresa dalla Serbia per la rassegna iridata in Russia, è stato schierato subito titolare nell'esordio mondiale contro la Costa Rica. E i quotidiani lo hanno premiato: 6,5 in pagella per Il Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport, così come per La Nazione, mentre per La Repubblica è un 6.



Intanto da Madrid osservano: secondo quanto riportato da FirenzeViola.it, l'Atletico Madrid sta osservando il difensore della Fiorentina e sarebbe pronto a bussare alla porta viola con trentacinque milioni di euro. Chissà che Diego Simeone non abbia chiesto referenze a Giovanni...