Grandi movimenti in casa Atletico Madrid, il Cholo Simeone vuole rifare il look al reparto offensivo. Questa mattina è arrivata l'ufficialita della rescissione del contratto di Diego Costa, con i colchoneros che hanno già individuato il successore. Si tratta di Arek Milik, attaccante polacco che da tempo sta vivendo da separato in casa al Napoli.



CONTATTO DIRETTO - L'Atletico Madrid ha una short list di quattro possibili sostituti di Diego Costa. Ma il preferito di Simeone è proprio Milik, c'è già stato più di un contatto diretto tra l'entourage del centravanti azzurro e la dirigenza dell'Atletico Madrid. Il dialogo tra le parti va avanti per la felicità dell'ex Ajax che si è detto entusiasta e lusingato del corteggiamento da parte del club spagnolo.



LE DIFFICOLTÀ- Si preannucia più problematica la trattativa, invece, tra l'Atletico Madrid e il Napoli. Che vuole realizzare almeno 15 millioni dalla cessione di Milik. Valutazione ritenuta troppo alta, allo stato attuale, dal direttore sportivo degli spagnoli Andrea Berta. Senza dimenticare le vecchie pendenze economiche tra l'attaccante polacco e il presidente De Laurentiis. Simeone ha espresso la volontà di poter contare su Milik per la seconda parte di stagione, l'Atletico è al lavoro per esaudire questo desiderio.