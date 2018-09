Se ne è parlato poco durante l'estate perché Arkadiusz Milik è sempre stato considerato intoccabile. Eppure, l'attaccante polacco del Napoli è stato corteggiato non poco nello scorso giugno in gran segreto con il suo entourage sondato da diversi club: il modo in cui è rientrato in campo dopo due infortuni, la sua tendenza a trovare sempre la porta, i margini di crescita di Milik hanno fatto attivare società in particolare dalla Bundesliga e due club di Premier League che hanno chiesto informazioni al Napoli. Sempre inavvicinabile: Milik non si tocca.



CONTROMOSSA RINNOVO - Non a caso, da due settimane Aurelio de Laurentiis e il ds Giuntoli hanno ripreso i contatti con l'entourage del polacco. Il Napoli sta preparando diversi rinnovi, da Zielinski ad Hysaj; in questa lista c'è anche Arek Milik. Legato agli azzurri da un contratto fino al 2021, l'ex Ajax prolungherebbe fino al 2023 con ritocco dell'ingaggio attualmente fissato a 2,5 milioni. Pronti quindi 3 milioni a stagione per Milik, il Napoli è al lavoro e vuole assolutamente blindare il suo centravanti. Corteggiato in silenzio, ma sempre intoccabile: Ancelotti è assolutamente d'accordo.