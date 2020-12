. E il calciomercato, che in questa vicenda fa solo da contesto pur essendo direttamente collegato, passa in secondo piano. Rimandando verosimilmente ogni discussione e valutazione sulla prossima destinazione del polacco a giugno, quando scadrà il suo contratto.- Come avevamo documentato su calciomercato.com,. Milik, come il resto dei suoi compagni di squadra,al termine della partita di Champions League contro il Salisburgo. Che in qualche modo sancì anche la rottura definitiva dello spogliatoio con l'ex tecnico Carlo Ancelotti.Due situazioni diverse e apparentemente distanti ma che, complici i ripetuti rifiuti del bomber del rinnovo di contratto sottoposto da De Laurentiis, stanno inducendo il Napoli a valutarecon i suoi comportamenti, ma il giocatore non ci sta e sarebbe pronto a contrattaccare.- e che hanno impedito sino ad oggi a Juve, Roma e Atletico Madrid di affondare il colpo per un calciatore che piace a tanti in giro per l'Europa, anche in virtù di una situazione contrattuale che ovviamente fa gola. Alla luce degli ultimi sviluppi, il rischio è che il Napoli debba rassegnarsi all'idea di perdere il centravanti a costo zero la prossima estate, come ha comunicato l'agente nell'ultimo burrascoso incontro andato in scena tra le parti. Il rischio per Milik, fuori rosa da inizio stagione e mai preso in considerazione da Gattuso, è di non scendere mai più in campo da qui a giugno e di perdere il treno per gli Europei con la sua Polonia.